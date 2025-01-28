Kia Telluride без камуфляжа: первые фото новинки.

Новый корейский внедорожник, спроектированный специально для автолюбителей из США и некоторых стран Ближнего Востока, планируется выпустить на рынок в течение 2025 года. Несмотря на скрытность испытаний и использование камуфляжа на кузове, первые изображения автомобиля уже доступны на страницах журнала "Car and Driver".

Судя по фотографиям, автомобиль будет иметь более квадратный кузов, новые бампера, увеличенную решетку радиатора и обновленные линии окон.

Особое внимание дизайнеры уделили передней части автомобиля, чтобы привлечь внимание молодых клиентов до 30 лет, добавив новые вертикальные блоки фар с LED-подсветкой.

Согласно планам производителей, новый внедорожник будет оснащен 280-сильным бензиновым двигателем объемом 3,5 литра, взятым у Hyundai Palisade, а также возможно 334-сильным гибридным двигателем. Оба варианта будут предлагаться с автоматической коробкой передач. Самые премиальные модификации будут комплектоваться системой полного привода HTRAC.

Ранее было объявлено, что на российском рынке появится доступный корейский внедорожник на основе Kia Pio.