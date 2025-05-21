Выпущено 50-тысячное количество LADA Largus на заводе "LADA Ижевск"

На производственных мощностях завода «LADA Ижевск» отмечен значимый юбилей. 21 мая 2025 года с конвейера сошел 50-тысячный автомобиль LADA Largus. Этот пяти-местный универсал в комплектации Comfort, с двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 106 лошадиных сил, был окрашен в глубокий синий цвет «Капитан», как сообщили на официальном сайте АВТОВАЗа.

Решение о переносе производства LADA Largus из Тольятти в Ижевск было принято после пересмотра логистики Группой АВТОВАЗ. Освободив тольяттинскую линию, предприятие смогло увеличить производство других моделей. За период с сентября 2023 года по январь 2024 года было успешно перевезено, смонтировано и запущено более 1 200 единиц оборудования.

В настоящее время на заводе в Ижевске сфокусировано производство полной линейки автомобилей семейства LADA Largus: от пассажирских универсалов до легких коммерческих фургонов. Модельный ряд включает в себя пяти- и семиместные универсалы, их кросс-версии, а также легкие коммерческие фургоны.

По данным агентства «АВТОСТАТ», за первые четыре месяца 2025 года в России было продано 11 282 новых автомобиля семейства LADA Largus. Более 2 800 штук из них пришлось на легкие коммерческие фургоны, что составляет чуть более четверти продаж.