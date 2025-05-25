С мощными колесами и значительным дорожным просветом, Mazda Miata родстер не испугается никакого бездорожья.

Автомобиль Mazda MX-5 - это настоящий универсал, который способен стать вашим ежедневным спутником, а также подарить море ярких впечатлений, особенно когда вы наслаждаетесь быстрой ездой на открытой дороге. Инженеры Miata, однако, никогда не предполагали, что этот родстер окажется вне асфальтированной трассы.

И вот один из владельцев этого японского автомобиля решил пойти на такой шаг. Несмотря на то, что у машины по-прежнему задний привод, у Miata первого поколения, выставленной на аукцион Cars&Bids, достаточно возможностей для бездорожья.

Этот автомобиль, изначально выпущенный в 1994 году в цвете Montego Blue Mica, теперь оснащен комплектом для бездорожья Paco Motorsports Offroadster, увеличивающим дорожный просвет в несколько раз, 31-дюймовыми шинами BF Goodrich, регулируемыми амортизаторами AFCO Racing, а также расширенными крыльями, сваренными методом TIG.

Фото: Carsweek.ru

По информации западного издания CarsCoops.com, передние и задние бамперы Zerek Fabrication, противоскользящие пластины, диагональный стабилизатор поперечной устойчивости Track Dog Racing Hard Dog обеспечивают защиту передней части автомобиля, пассажиров и механических компонентов. А на багажнике SQIIRL MODS установлено запасное 15-дюймовое колесо.

Благодаря турбокомпрессору Flyin’ Miata и маховику из цельной стали, мощность автомобиля значительно возросла.

Фото: Carsweek.ru

Недавно на рынке появилась невероятно красивая версия Mazda MX-5, о которой ранее писало наше издание.

Фото - Mazda.