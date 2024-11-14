Начиная с 2025 года в Москве будет введен новый транспортный налог

До 1 декабря 2024 года российским владельцам автомобилей необходимо оплатить транспортный налог. Ставки этого налога зависят от мощности двигателя и региона прописки, что может привести к различным суммам в разных регионах Российской Федерации. В частности, автовладельцам в Москве стоит обратить внимание на то, что в ближайшее время транспортный налог существенно изменится, и суммы взносов в 2026 году будут отличаться от текущих.

Московская городская Дума, не изменявшая ставки транспортного налога уже более 10 лет, приняла решение повысить тарифы на определенные категории автотранспорта. Однако повышение затронет только те категории, где нынешние ставки ниже установленных федеральным законодательством. Например, для машин с двигателем мощностью 120 лошадиных сил налог увеличится всего на три рубля за каждую лошадиную силу – с 25 до 28 рублей. Таким образом, общая сумма налога возрастет на 360 рублей, с 3 000 до 3 360 рублей.

Следует отметить, что, увеличив ставки, депутаты столичного парламента сохранили все льготы по транспортному налогу для семей с многодетными и ветеранами, а также инвалидов I и II групп. Существует ряд других категорий владельцев автомобилей, освобожденных от уплаты налога на транспорт в соответствии с федеральным или региональным законодательством. Среди них – владельцы транспортных средств, находящихся в угоне.

По данным агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2024 года в Москве было зарегистрировано 4,06 миллиона легковых автомобилей. Из них 13,8 тысячи – это электромобили. Владельцы электрокаров освобождены от уплаты транспортного налога. Эта льгота была предоставлена жителям столицы в 2020 году с целью улучшения экологической обстановки в городе.