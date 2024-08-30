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С 1 сентября вступают в силу новые правила размещения камер видеофиксации нарушений ПДД

Новые требования к установке дорожных камер вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Постановление РФ №754 раскрывает детали правил размещения камер и дистанцию между ними.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.08.2024, 15:52·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Новые требования к установке дорожных камер вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Постановление РФ №754 раскрывает детали правил размещения камер и дистанцию между ними.

Документ, содержащий все инструкции по установке и переносу видеофиксации, занимает более 30 страниц. Эксперты "Известий" изучили его внимательно.

Согласно новым правилам, стационарные камеры будут устанавливаться на дорогах с выделенной полосой для автобусов, на перекрестках с повышенным количеством аварий, весовых пунктах, пешеходных переходах, местах ограничения стоянки и в других определенных зонах.

Любое размещение камер требует согласования с МВД. Конструкции не должны мешать дорожным знакам и светофорам.

С 1 сентября также вводятся правила по минимальному расстоянию между камерами. Например, камеры на контроле скорости должны быть отделены не менее чем на 1 км в городах и 5 км на трассах.

Зона контроля каждой камеры должна начинаться после специального знака. Правила также устанавливают обязательность реестра всех камер на дорогах с подробными данными о них.

Собственники дорог обязаны передавать информацию с камер в МВД в неизменном виде – это также прописано в новом постановлении.

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Изменения в пдд (3)

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