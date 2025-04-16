С 1 мая изменится система расчета утильсбора для автомобилей, ввозимых из ЕАЭС

Согласно новой информации, с 1 мая 2025 года может быть введена новая система расчета утильсбора для автомобилей, привезенных из ЕАЭС. Предполагается, что новая формула расчета будет включать в себя несколько параметров, включая сумму утильсбора, среднюю стоимость автомобиля, затраты покупателя до уплаты утильсбора и поправочный коэффициент.

Для проведения расчета утилизационного сбора потребуется предоставить ряд документов, таких как договор купли-продажи, счета-фактуры, сертификацию (при наличии), декларации на товары, отчеты о денежных переводах и другие.

Особенностью новой системы также является возможность пересмотра суммы утильсбора, если автомобиль был продан в течение года. Это правило применимо только к автомобилям, ввезенным для личного пользования. В случае если транспортное средство было использовано не в личных целях, придется уплатить разницу до суммы утильсбора, который был рассчитан изначально.

Появление новых нормативов может привести к значительному увеличению стоимости автомобилей, привезенных из стран Евразийского экономического союза.

Процесс внедрения новой системы находится на завершающей стадии. В настоящее время ведется подведение итогов общественных обсуждений, а также проводится независимая антикоррупционная экспертиза проекта.