На рынок Таиланда вышел ультрабюджетный пикап "Toyota Hilux Champ Super SWB"

Марка Toyota представила обновленную версию упрощенного пикапа Hilux Champ, который впервые был показан около двух лет назад. Модель изначально предназначалась для рынков Таиланда, Индонезии, Филиппин и ряда других государств с развивающейся экономикой. Теперь в линейке появился вариант с названием Hilux Champ Super Short Wheelbase.

Автомобиль сохраняет рамное шасси лестничного типа, аналогичное тому, что используется на полноразмерном Hilux. Под капотом — проверенный 2,4-литровый дизельный двигатель, который работает в паре с автоматической коробкой передач.

Как сообщает портал «5 колесо», обновленный пикап доступен в двух вариантах: с одинарной кабиной либо в виде шасси с кабиной. Это расширяет возможности для коммерческого использования модели.

Для рынка Таиланда производитель изменил габариты автомобиля, оставив только короткобазную версию, что и отражено в названии — Super Short Wheelbase. На старте продаж Hilux Champ Super Short Wheelbase предлагается в единственной комплектации Attractive Package. Стоимость новинки составляет примерно 1,57 миллиона рублей в пересчете на российскую валюту.



Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что дилеры в России начали продажи новых гибридных внедорожников Toyota Sequoia, цена которых стартует от 11,3 миллиона рублей.

Фото: topgear.com