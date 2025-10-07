Главная Новости На рынок Таиланда вышел ультрабюджетный пикап "Toyota Hilux Champ Super SWB"
Toyota Hilux Champ Super Short Wheelbase представлен в Таиланде с укороченной базой и дизельным двигателем 2,4 литра по цене от 1,57 млн рублей.
Антон Звонкий
07.10.2025, 13:52·2 мин
Фото: Carsweek.ru

Марка Toyota представила обновленную версию упрощенного пикапа Hilux Champ, который впервые был показан около двух лет назад. Модель изначально предназначалась для рынков Таиланда, Индонезии, Филиппин и ряда других государств с развивающейся экономикой. Теперь в линейке появился вариант с названием Hilux Champ Super Short Wheelbase.

Автомобиль сохраняет рамное шасси лестничного типа, аналогичное тому, что используется на полноразмерном Hilux. Под капотом — проверенный 2,4-литровый дизельный двигатель, который работает в паре с автоматической коробкой передач.

Как сообщает портал «5 колесо», обновленный пикап доступен в двух вариантах: с одинарной кабиной либо в виде шасси с кабиной. Это расширяет возможности для коммерческого использования модели.

Для рынка Таиланда производитель изменил габариты автомобиля, оставив только короткобазную версию, что и отражено в названии — Super Short Wheelbase. На старте продаж Hilux Champ Super Short Wheelbase предлагается в единственной комплектации Attractive Package. Стоимость новинки составляет примерно 1,57 миллиона рублей в пересчете на российскую валюту.


Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что дилеры в России начали продажи новых гибридных внедорожников Toyota Sequoia, цена которых стартует от 11,3 миллиона рублей.

Фото: topgear.com

