Страховой рынок: основное внимание уделяется краткосрочным договорам

Одной из ключевых задач, стоящих сегодня перед российскими страховыми компаниями, является внедрение и рост популярности краткосрочных страховых договоров по различным направлениям. Об этом шла речь на форуме «Финополис – 2025», который проходил в Сочи с 8 по 10 октября.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся 9 октября, представители отрасли подробно обсудили перспективы развития краткосрочного страхования. В обсуждении приняли участие президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, директор по защите активов РСА Сергей Ефремов, а также генеральный директор АО «Национальная страховая информационная система» (НСИС) Николай Галушин. Об этом проинформировала пресс-служба информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

Евгений Уфимцев подчеркнул, что одной из основных задач страховщиков является грамотное предложение подходящих страховых продуктов для клиентов. В настоящее время на одного жителя России приходится весьма незначительное количество краткосрочных полисов. По его словам, граждане чаще оформляют годовые страховки — будь то кредитные, ипотечные или другие продукты. Как отметил Уфимцев, в некоторых странах, например, в Китае, на одного человека может приходиться до 70–80 краткосрочных договоров, предназначенных под конкретные действия. В России этот формат пока не получил широкого распространения.

«Когда только ввели короткие полисы по ОСАГО, мы думали, что произойдет прямо-таки взрывной их рост, и других видов коротких полисов тоже, — рассказал Уфимцев. — Но практика показала, что даже короткие ОСАГО запускались очень долго, первые 5–6 месяцев только шло притирание информационных систем, согласование условий, порядка и прочего». Он отметил, что даже в таком стандартизированном сегменте, как ОСАГО, процесс внедрения новых продуктов был длительным. При этом ОСАГО остается одним из наиболее устойчивых направлений страхового рынка.

По данным, приведённым Евгением Уфимцевым, средняя страховая премия по годовому полису обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в России за восемь месяцев 2025 года составила 7 266 рублей. Это на 5,1% ниже аналогичного показателя за прошлый год. Вместе с тем, средний размер страховой выплаты по годовому ОСАГО увеличился на 15,3% за тот же период, достигнув 112 981 рубля, тогда как год назад он был равен 97 982 рубля.

Свою статистику по ОСАГО озвучил и Николай Галушин. По его словам, ежедневно в России заключается порядка 120–140 тысяч договоров ОСАГО, из которых 99% оформляются в электронном виде. Бумажными полисами пользуются менее 0,5% клиентов. Галушин также подчеркнул, что переход к преимущественно электронному формату взаимодействия между страховщиками и автовладельцами оказался оправданным. Эта мера позволила значительно сократить расходы страховщиков на обслуживание полисов и снизить стоимость страховых продуктов для потребителей.