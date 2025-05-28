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Объем рынка средних грузовиков в России сократился на 36%. Каковы мнения экспертов?

Рынок грузовиков в России: анализ и прогнозы на 2025 год. Главная роль отечественных марок. Экспертное мнение о будущем отрасли. Подробнее в презентации.
РедакцияР
Редакция
28.05.2025, 15:42·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По информации, представленной директором агентства "АВТОСТАТ" Сергеем Целиковым на конференции "АВТОСТАТ Analytic time", продажи новых среднетоннажных грузовых автомобилей в России в 2025 году сократились на 36% по сравнению с предыдущим годом, составив 4,4 тыс. единиц.

Согласно эксперту, 71% долю в этом сегменте рынка удерживают отечественные производители, такие как GAZ, KAMAZ, Ural. Компаниям из Китая принадлежит 25% доли, причем в топ-10 представлены бренды JAC, Foton, Dongfeng.

Проанализировав ситуацию, Сергей Целиков высказал мнение, что в 2025 году рынок новых MCV в России может уменьшиться на 20%, достигнув отметки в 17,6 тыс. единиц при условии ежемесячных продаж на уровне 1,5 - 2 тыс. штук.

По базовому сценарию прогноза, объем рынка может составить 15 тыс. единиц, что является снижением на 30% по сравнению с прошлым периодом. Для достижения данного показателя необходимо продавать 1,2 - 1,5 тыс. грузовиков ежемесячно. В пессимистичном сценарии спад составит 40%, и рынок сократится до 13,4 тыс. единиц, что соответствует 1 - 1,2 тыс. проданных машин ежемесячно.

Дополнительную информацию о рынке коммерческого транспорта можно получить из соответствующей презентации, ознакомиться с которой и узнать условия доступа можно по этой ссылке.

Источник

Авторынок россии (291)Продажи (507)Грузовые автомобили (77)Марки-лидеры (143)Конференции (134)Прогноз авторынка (21)Коммерческая техника (14)Comauto (10)

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