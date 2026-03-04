В феврале объем рынка среднетоннажных грузовиков снизился на 27%

В феврале этого года на российском рынке было реализовано 845 новых среднетоннажных грузовых автомобилей (MCV)*. Такой показатель на 27,4% ниже, чем за аналогичный период 2025 года, однако превышает январские продажи на 19,7%. Об этом стало известно в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», где эксперты агентства «АВТОСТАТ» представили информацию, основанную на данных АО «ППК»**.

Львиная доля февральских продаж — порядка 85% — пришлась на четыре основные марки. Лидирующую позицию среди них занял отечественный бренд GAZ, который реализовал 319 автомобилей. Вслед за ним идет другой российский производитель — KAMAZ, с объемом продаж 269 единиц. Китайские марки JAC и Dongfeng заняли третье и четвертое места с результатами 69 и 55 автомобилей соответственно.

В модельном зачете произошли изменения: на вершине рейтинга появился новый лидер. Вместо привычного фаворита GAZ Gazon NEXT, в феврале наибольшим спросом пользовался другой грузовик Горьковского автозавода — Sadko NEXT.

Суммарно за два первых месяца 2026 года в России было продано более 1,5 тысячи среднетоннажных грузовиков, что на 30,4% ниже показателя за январь — февраль прошлого года.

Фото: АВТОСТАТ