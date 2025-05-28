Снижение рынка новых LCV в России на 16%: а что дальше?

В России за 4 месяца 2025 года было реализовано 27,1 тыс. новых легких коммерческих автомобилей (LCV). Это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные были представлены директором агентства "АВТОСТАТ" Сергеем Целиковым на конференции "АВТОСТАТ Analytic time", посвященной коммерческому транспорту.

Эксперт отметил, что 88% рынка легких коммерческих автомобилей в России занимают отечественные марки, такие как GAZ, LADA, UAZ, Sollers, KAMAZ. В то время как китайским производителям принадлежит лишь 4,1% доли рынка. Среди китайских брендов на рынке присутствуют Foton и Dongfeng. Также в этом сегменте присутствуют "неофициальные" бренды, такие как Mercedes-Benz, Isuzu, Hyundai.

Оценивая перспективы российского рынка новых LCV в 2025 году, Сергей Целиков считает, что в лучшем случае рынок сможет повторить результаты прошлого года. По оптимистичному сценарию в текущем году будет реализовано 112 тысяч единиц легких коммерческих автомобилей. Для достижения этого показателя ежемесячно должно продаваться от 10 до 11 тысяч LCV.

В базовом сценарии прогноза рынок способен превысить 100-тысячный рубеж, однако покажет небольшое снижение на 10% до 100,8 тыс. штук. Для реализации данного сценария ежемесячные продажи должны составлять от 8 до 10 тысяч экземпляров.

В пессимистическом сценарии рынок новых LCV сократится на 20%, и его объем составит 89,6 тыс. единиц. Это в среднем означает продажи от 7 до 8 тысяч автомобилей в месяц.

Более подробную информацию о рынке коммерческого транспорта можно найти в специальной презентации. Ознакомиться с содержанием презентации и условиями получения можно на официальном сайте.