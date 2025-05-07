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Сбыт легких грузовиков в апреле сократился на 14%

Продажи легкой коммерческой техники в России увеличились на 19% в апреле 2025 года, однако сократились на 14% по сравнению с прошлым годом. Лидером остается GAZ, а модель Gazelle NEXT занимает четверть рынка. Об этом сообщили эксперты «АВТОСТАТ».
РедакцияР
Редакция
07.05.2025, 12:12·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По последним данным статистики, за апрель текущего года в России было продано 8,1 тыс. новых легких коммерческих автомобилей (LCV). Эту информацию предоставили специалисты агентства "АВТОСТАТ" в ходе специального онлайн-репортажа под названием "АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России". Стоит отметить, что при анализе автомобильного рынка применяется уникальная классификация, разработанная самим агентством "АВТОСТАТ". Например, некоторые модели пикапов относят к категории легковых автомобилей.

По данным исследования, результаты апреля показали увеличение на 19% по сравнению с мартом, однако снижение на 14% по сравнению с апрелем прошлого года.

В апреле наибольшую долю рынка легких коммерческих автомобилей среди производителей заняла компания GAZ, продав около 46% всех таких автомобилей. Общее количество реализованных автомобилей этого бренда достигло 3 735 штук. На втором месте оказалась LADA с 1 562 проданными LCV, немного уступив место УАЗ, у которого было реализовано 1 253 штуки. Также в пятерку лидеров вошли Sollers и Mercedes-Benz, продавшие 493 и 197 автомобилей соответственно.

В рейтинге моделей лидерство удерживает GAZ Gazelle NEXT, доля рынка которой в сегменте легких коммерческих автомобилей составила около 23% в апреле.

Суммарно за первые четыре месяца текущего года в России было реализовано 27,1 тыс. новых LCV. Этот показатель на 16% ниже, чем за аналогичный период 2024 года.

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Авторынок россии (276)Продажи (486)Модели-лидеры (111)Марки-лидеры (130)Mercedes-benz (141)Lada (603)УАЗ (94)Sollers (47)Легкие коммерческие автомобили (81)Конференции (119)Gaz (28)Gaz газель (5)Gaz gazelle next (3)

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