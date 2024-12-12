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Рынок новых легких грузовиков в 2025 году останется на уровне выше 100 тысяч единиц.

В рамках мероприятия Analytic Day эксперты агентства «АВТОСТАТ» представили прогноз развития рынка легких коммерческих автомобилей к 2025 году.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.12.2024, 17:11·1 мин
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Фото: Autostat.ru

В рамках мероприятия Analytic Day эксперты агентства «АВТОСТАТ» представили прогноз развития рынка легких коммерческих автомобилей к 2025 году. Специалисты отметили, что в следующем году объем продаж новых LCV может как увеличиться, так и сократиться.

По данным экспертов, в 2024 году в РФ было продано 112 тысяч новых автомобилей категории LCV, что на 24% больше, чем годом ранее. Однако касательно 2025 года, здесь имеется несколько сценариев развития событий.

В базовом сценарии продажи легкового коммерческого транспорта могут увеличиться на 5% до 118 тысяч единиц. В пессимистичном прогнозе продажи LCV, наоборот, снизятся на 5% до 106 тысяч штук. В то время как в оптимистичном сценарии продажи вырастут на 14% до 128 тысяч машин.

Источник

Авторынок россии (163)Продажи (328)Легкие коммерческие автомобили (53)Конференции (75)Прогноз авторынка (8)

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