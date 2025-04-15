Прогнозируется, что рынок новых LCV не достигнет уровня 2024 года.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» обновили прогноз рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) на 2025 год. Их выводы были представлены в ходе онлайн-трансляции под названием «АВТОСТАТ Оперативка. Анализ автомобильного рынка России. Результаты марта 2025 года».

Специалисты ожидают, что в результате учета различных факторов и ситуаций, рынок новых LCV в 2025 году в большей степени продемонстрирует нисходящий тренд. Так, в базовом сценарии прогноза предполагается снижение на 6% до 105 тысяч единиц, а в пессимистическом варианте говорится о спаде на 15% до 95 тысяч машин. Однако в случае оптимистичного сценария этот сегмент рынка может сохраниться на уровне 2024 года (112 тысяч штук).

Отрицательное развитие событий на рынке LCV будут обусловлены различными негативными факторами, среди которых можно выделить ужесточение условий кредитования и лизинга, повышение цен на автотранспорт и запасные части, отсутствие продвижения автомобилей мировых производителей, а также ужесточение требований технического регламента к зарубежным автомобилям.