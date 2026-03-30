В России рынок подержанных мотоциклов сократился на 17%

РедакцияР
Редакция
30.03.2026, 10:41·1 мин
single
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» опубликовало свежие данные о продажах подержанных мотоциклов в России за первые два месяца 2026 года. Согласно отчету, за этот период россияне приобрели 3 870 мотоциклов с пробегом, что на 17% ниже аналогичного показателя прошлого года.

Среди самых популярных марок на рынке подержанных мотоциклов лидируют известные японские производители, а также одна немецкая компания. В пятерку вошли Honda с результатом в 666 проданных единиц, Yamaha — 473 мотоцикла, BMW — 314, Suzuki — 286 и Kawasaki — 275 штук. Совокупно эти бренды обеспечили 52% всех сделок с подержанными мотоциклами за отчетный период.

В рейтинге отдельных моделей первое место заняла Honda CBR, которую купили 145 раз. На втором месте расположилась еще одна модель этого производителя — Honda CB, продажи которой составили 112 единиц. Замыкает тройку лидеров Yamaha HVS с показателем 77 мотоциклов.

