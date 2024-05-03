Рост рынка подержанных мотоциклов в первом квартале составил 10%

Исследование также показало, что вторичный рынок мототехники в стране в 2,6 раза превышает первичный, составив 3516 штук. Продажи как новых, так и подержанных мотоциклов имеют сезонный характер, обычно достигая пика весной. Так, в январе 2024 года было продано 1350 мотоциклов, в феврале – 2435, а в марте – уже 5354.

По результатам первого квартала лидером по количеству проданных мотоциклов стала японская компания Honda, на долю которой пришлось 20% рынка. На втором месте оказалась Yamaha (1426 шт.), а замыкает тройку лидеров Suzuki (875 шт.). Следом идут BMW и Kawasaki с результатами 851 и 777 проданных мотоциклов соответственно. Единственной другой маркой, преодолевшей отметку в 500 проданных единиц, стала Harley-Davidson (566 шт.).

По данным исследования, среди моделей мотоциклов на вторичном рынке с января по март 2024 года самой популярной оказалась Honda CBR, проданная в количестве 398 штук. На втором месте – Honda CB (286 шт.). Также в пятерку лидеров вошли Suzuki GSX (200 шт.), Yamaha YZF (188 шт.) и Jawa 350 (187 шт.).

Форум автобизнеса «Used Cars Forum – 2024», организованный агентством «АВТОСТАТ», где будут обсуждаться актуальные вопросы рынка подержанных автомобилей, состоится 20 июня в Москве. Будет интересно узнать, какие тенденции и прогнозы представят эксперты на данном мероприятии.