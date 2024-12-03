Рынок подержанных автомобилей премиум-класса продолжает расти уже четвертый месяц подряд

Согласно отчету агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2024 года в России было куплено 238 подержанных автомобилей класса Luxury, что на треть больше, чем год назад. Специалисты отмечают стабильный рост спроса на подержанные авто этого сегмента уже четвертый месяц подряд.

Согласно данным, 40% всех проданных в октябре люксовых автомобилей принадлежат марке Bentley (96 автомобилей). За ними следуют Maserati, занимающая 19% от рынка (46 машин) и Rolls-Royce, продажи которой составили 40 автомобилей. Кроме того, в октябре россияне также стали обладателями 28 автомобилей Lamborghini, 19 Ferrari и 9 Aston Martin.

Список пяти самых популярных моделей в октябре среди подержанных автомобилей класса Luxury возглавляет Bentley Continental GT (46 автомобилей), за ним следуют Bentley Bentayga (23 единицы), Lamborghini Urus (22 автомобиля), Bentley Continental Flying Spur (18 штук) и Maserati Levante (18 машин).

Более половины (54%) всех проданных в середине осени подержанных автомобилей класса Luxury нашли своих новых владельцев в Москве, что составляет 129 автомобилей. Значительная доля этого рынка также досталась Подмосковью - 24 машины. 10 подержанных «люксов» также были проданы в Санкт-Петербурге и 13 в Краснодарском крае.

По результатам первых десяти месяцев текущего года общий объем вторичного рынка подержанных автомобилей класса Luxury составил 1 917 машин. Число продаж увеличилось на 3,4% по сравнению с январем-октябрем прошлого года.