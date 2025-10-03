Главная Новости Продажи Сентябрьское падение рынка крупнотоннажных грузовиков составило 59%
Сентябрьское падение рынка крупнотоннажных грузовиков составило 59%

Продажи новых тяжелых грузовиков в России в сентябре 2025 года упали на 59 процентов, лидируют бренды KAMAZ, Shacman и FAW.
03.10.2025, 15:32·1 мин
Фото: Autostat.ru

В сентябре 2025 года на российском рынке зафиксировано снижение продаж новых крупнотоннажных грузовиков. По данным специалистов агентства «АВТОСТАТ», за месяц реализовано 3 534 таких автомобиля. Этот показатель на 59% ниже аналогичного периода прошлого года и на 4% уступает результату августа.

Согласно информации, представленной в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России», лидерами среди брендов остаются KAMAZ и Shacman. На счету этих марок соответственно 1 103 и 663 проданных грузовика. Третье место заняла китайская компания FAW, реализовавшая 342 единицы техники.

В пятерку самых популярных брендов по итогам сентября вошли также белорусский MAZ с результатом 243 грузовых автомобиля и китайский SITRAK, которому удалось продать 199 машин на российском рынке.

С начала 2025 года по сентябрь включительно в РФ приобретено 32 868 новых тяжелых грузовых автомобилей, что на 57% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Фото: АВТОСТАТ

Источник

