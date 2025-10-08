Объём рынка каршеринга в России вырос на 16%

Согласно исследованию, проведённому изданием «Коммерсант» на базе данных Росстата, рынок краткосрочной аренды автомобилей в России за период с января по август 2025 года увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 46,76 млрд рублей.

В Москве и среди её гостей расходы на услуги каршеринга за восемь месяцев 2025 года составили 45,5 млрд рублей, что на 17% выше прошлогодних показателей. В Московской области траты на аналогичные сервисы достигли 107,5 млн рублей, здесь рост составил 6%. Подобные тенденции наблюдаются и на рынке долгосрочной аренды автомобилей. В целом, по оценкам Росстата, объём отрасли за обозначенный период вырос до 59 млрд рублей, что также на 16% превышает уровень предыдущего года.

Эксперты автомобильной сферы связывают положительную динамику с ростом числа пользователей каршеринга и активным развитием автомобильного туризма. По информации сервиса «Туршеринг», подобные услуги в настоящее время доступны уже в 30 городах страны. Аналитики Т-Банка подсчитали, что доля водителей, использующих каршеринг, увеличилась с 1,2% населения в 2022 году до 2,5–3% в этом году.

Специалисты отмечают, что арендованные автомобили постепенно становятся альтернативой автобусам и железнодорожному транспорту. Вместе с тем, в регионах, где наблюдается снижение туристического потока, отмечено и уменьшение спроса на услуги каршеринга. Так, в Краснодарском крае по итогам первых восьми месяцев 2025 года объём рынка каршеринга уменьшился на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 541,8 млн рублей. Количество ночёвок в автомобилях в регионе снизилось на 11% — до 35,6 млн.

Кроме того, дополнительным фактором роста рынка стала инфляция. По сведениям компании «Чек Индекс», средняя стоимость аренды и каршеринга с января по август 2025 года составила 722 рубля, что на 11% больше, чем годом ранее.