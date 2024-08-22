Рынок подержанных электромобилей в июле сравнялся с прошлогодним уровнем

В июле текущего года жители Российской Федерации приобрели 1014 подержанных электромобилей, что оказалось идентичным показателю прошлого года. Однако по сравнению с июнем текущего года, где было продано 925 автомобилей, наблюдается увеличение на 10%.

Большая часть, а именно 66%, продаж на вторичном рынке электрокаров, в середине лета, была сосредоточена на трех марках - Nissan (366 штук), Tesla (186 штук) и Zeekr (116 штук). Остальные бренды не превысили отметку в 50 штук.

Наивысшие продажи среди моделей б/у электромобилей в стране продемонстрировал Nissan Leaf, разошедшийся тиражом в 363 экземпляра в июле.

В июле больше всего подержанных электромобилей было продано в Москве - 228 штук. На втором месте идет Санкт-Петербург (103 штуки) и на третьем - Подмосковье (68 штук). Краснодарский край и Иркутская область также вошли в ТОП-5 регионов с продажами 66 и 41 штука соответственно.

За первые 7 месяцев 2024 года россияне купили 6178 подержанных электромобилей, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Какие другие электромобили могут появиться на российском рынке? Ответ на этот вопрос можно будет получить на специализированной выставке, которая состоится в рамках крупного форума автобизнеса под названием "CarX – 2024". Мероприятие, организованное агентством "АВТОСТАТ", запланировано на 8-10 октября в Москве. Дополнительную информацию вы можете найти здесь.