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Рынок подержанных электромобилей взлетел на 16% за первый квартал

Рынок б/у электромобилей в России: снижение на 18% в марте 2025 года. Nissan Leaf лидирует среди самых популярных моделей. Звание самого продаваемого электрокара сохранилось.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
25.04.2025, 15:41·2 мин
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Фото: Autostat.ru

На протяжении последних девяти месяцев рынок новых электромобилей в России показывает негативную динамику, однако в сфере вторичных продаж ситуация выглядела более оптимистично до марта 2025 года. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», с начала октября прошлого года вторичный рынок электрокаров рос, но в марте текущего года он снизился на 18%, составив 845 проданных единиц.

Эксперты отмечают, что в первом квартале 2025 года динамика рынка бывших в употреблении электромобилей пока остается на позитивной стороне. За январь – март текущего года россияне купили 2,5 тыс. подержанных электромобилей, что превышает показатели за аналогичный период прошлого года на 16%.

Более трети (34,5%) всех продаж на вторичном рынке электромобилей в первом квартале 2025 года пришлось на бренд Nissan, который реализовал 872 машины. На следующих местах расположились Zeekr и Tesla, продав 401 и 331 автомобиль соответственно. Evolute (113 шт.) и Volkswagen (107 шт.) также вошли в пятерку лидеров, в то время как остальные марки реализовали менее 100 машин каждая.

Среди моделей самым популярным б/у электрокаром в России продолжает оставаться Nissan Leaf, который был продан в количестве 854 штук за три месяца. За ним следуют Zeekr 001 (277 шт.) и Tesla Model 3 (161 шт.). Evolute i-PRO (82 шт.) и Porsche Taycan (78 шт.) также вошли в топ-5 наиболее востребованных моделей.

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