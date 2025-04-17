Объём рынка подержанных автомобилей упал на 11% в марте

Согласно отчету агентства «АВТОСТАТ», в марте текущего года в России было продано 448,3 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на 10,7% меньше, чем в аналогичном месяце 2024 года. Однако по сравнению с февралем 2025 года вторичный рынок вырос на 12,9%.

Эксперты отмечают, что 30% купленных в начале весны подержанных автомобилей относятся к отечественным маркам. Четверть рынка занимают японские бренды, в то время как еще 25% делят между собой немецкие и корейские автомобили с пробегом. Американские машины составляют 7%, французские – 4,5%, китайские – 4%, чешские – 2%. Доля других производителей составила всего 2,5%.

Более половины (51,5%) всех проданных в марте подержанных легковых автомобилей приходится на пять брендов: LADA, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. Подробнее о структуре рынка по маркам и моделям можно узнать здесь.

Если рассматривать результаты рынка подержанных автомобилей за первый квартал 2025 года, то за этот период было продано 1 млн 265,6 тыс. автомобилей. Это на 3,2% больше, чем за январь – март прошлого года.

Подробнее о текущем положении дел на российском авторынке и его перспективах будет объявлено 18 апреля в ходе форума автобизнеса «FinAuto – 2025».