Рекордные продажи подержанных автомобилей за август последних трех лет

По информации, предоставленной агентством «АВТОСТАТ», объем продаж подержанных легковых автомобилей в России за август 2024 года составил 560 тыс. единиц. Это на 2,5% выше показателя июля и на 1,6% больше, чем в августе прошлого года.

Специалисты аналитического агентства отмечают, что данный результат стал самым высоким за последние 34 месяца, что эквивалентно примерно трем годам. Ранее более высокий спрос на подержанные автомобили в России был зафиксирован в ноябре 2021 года, когда было продано 573,8 тыс. машин. Рекордным периодом остается декабрь 2014 года, когда было продано 604,3 тыс. единиц.

Сравнивая объемы вторичного рынка автомобилей только за август разных лет, можно утверждать, что текущий год оказался наиболее успешным. Никогда ранее жители страны не покупали столько подержанных машин за последний месяц лета.

Также стоит отметить, что за первые 8 месяцев текущего года в России было продано 3,85 млн подержанных легковых автомобилей. Это на 1% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подробнее о самых востребованных марках и моделях подержанных автомобилей как за август, так и за весь текущий год, можно узнать из соответствующего материала.