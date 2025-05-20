Рынок подержанных автомобилей достиг полумиллиона проданных машин в апреле.

По данным агентства "АВТОСТАТ", в апреле текущего года россияне купили около 510 тысяч подержанных легковых машин. Это на 13,7% больше, чем в марте, и соответствует показателю апреля прошлого года.

Специалисты отмечают, что в 2025 году вторичный автомобильный рынок впервые за последние четыре месяца преодолел отметку в полмиллиона единиц. В декабре 2024 года этот рынок также превышал данное значение (523 тысячи штук), затем снизился в январе и даже не достиг 400 тысяч в феврале.

Если анализировать результаты за четыре месяца, то сектор подержанных автомобилей продолжает демонстрировать рост. За этот период жители России стали владельцами 1,78 миллиона бывших в употреблении легковых машин. Это на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подробнее о самых популярных марках и моделях на рынке подержанных автомобилей в апреле и с начала года можно узнать здесь.