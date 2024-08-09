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Двузначный рост автокредитования: что ждать в будущем?

В ходе онлайн-трансляции под названием "АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги июля 2024 года" специалисты из агентства "АВТОСТАТ" поделились анализом текущей ситуации на рынке автокредитования и его перспективами.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.08.2024, 09:42·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В ходе онлайн-трансляции под названием "АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги июля 2024 года" специалисты из агентства "АВТОСТАТ" поделились анализом текущей ситуации на рынке автокредитования и его перспективами.

Согласно предоставленным данным, в июле текущего года объем выданных автокредитов на приобретение новых легковых автомобилей увеличился на 18% по сравнению с июнем в физических единицах и на 21% в денежном эквиваленте. В контексте предыдущего месяца, где отмечалось снижение на 18% и 10% соответственно, данный рост можно назвать значительным.

Подобная динамика также характеризует ситуацию на рынке кредитования подержанных легковых автомобилей. Отчетливый возросший тренд (на 15% в единицах и на 18% в сумме) в июле позволяет сделать положительные выводы, особенно учитывая отрицательные показатели июня (-1% и -3% соответственно).

Исполнительный директор компании "АВТОСТАТ" Сергей Удалов связал увеличение объема выданных автокредитов в июле с предварительными предположениями о возможном повышении ключевой ставки Центробанка. Напомним, что 26 июля ЦБ провел повышение ставки с 16% до 18%. Это решение было ожидаемо для большинства участников рынка и способствовало активизации клиентов в получении кредитов до указанной даты, учитывая возможное дальнейшее увеличение процентных ставок.

С целью предоставления полной картины, сотрудники "АВТОСТАТ" осуществили опрос автодилеров для понимания возможного влияния повышения ключевой ставки на автокредиты и автомобильный рынок. Более детальную информацию на эту тему можно найти в разделе "Вопрос эксперту" на нашем ресурсе.

Источник

Авторынок россии (70)Дилеры (39)Конференции (49)Вопрос эксперту (11)Автокредитование (11)

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