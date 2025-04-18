Главная Новости Конференции Размер рынка автокредитования уменьшился наполовину
Новости

Размер рынка автокредитования уменьшился наполовину

Розничное кредитование в России сократилось вдвое за год. Объем выданных автокредитов уменьшился на 48%. Однако в марте 2025 года ситуация начала улучшаться.
РедакцияР
Редакция
18.04.2025, 14:21·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

Согласно информации, представленной на форуме автобизнеса «FinAuto – 2025. Финансовые инструменты авторынка», розничное кредитование снизилось до уровня, зафиксированного в 2018 году. Об этом сообщил представитель компании Frank RG по имени Станислав Сухов.

По данным Frank RG, за 1 квартал 2025 года общая сумма розничных кредитов составила 1 586,6 млрд рублей, что в два раза меньше, чем за аналогичный период годом ранее, когда эта цифра составляла 3 167 млрд рублей. Количество выданных автокредитов сократилось на 48%.

Начиная с сентября предыдущего года, объем автокредитов постепенно уменьшался, однако в марте текущего года ситуация начала улучшаться. Объем автомобильных кредитов в прошлом месяце составил 102,9 млрд рублей, что на 20% больше, чем в феврале.

Станислав Сухов также отметил, что доля залоговых нецелевых кредитов к 1 апреля 2025 года составляла 11%. В то время как к 1 июля прошлого года этот показатель составлял всего лишь 4%.

Источник

Конференции (113)F&i (48)Автокредитование (30)Finauto (19)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация