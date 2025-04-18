Размер рынка автокредитования уменьшился наполовину

Согласно информации, представленной на форуме автобизнеса «FinAuto – 2025. Финансовые инструменты авторынка», розничное кредитование снизилось до уровня, зафиксированного в 2018 году. Об этом сообщил представитель компании Frank RG по имени Станислав Сухов.

По данным Frank RG, за 1 квартал 2025 года общая сумма розничных кредитов составила 1 586,6 млрд рублей, что в два раза меньше, чем за аналогичный период годом ранее, когда эта цифра составляла 3 167 млрд рублей. Количество выданных автокредитов сократилось на 48%.

Начиная с сентября предыдущего года, объем автокредитов постепенно уменьшался, однако в марте текущего года ситуация начала улучшаться. Объем автомобильных кредитов в прошлом месяце составил 102,9 млрд рублей, что на 20% больше, чем в феврале.

Станислав Сухов также отметил, что доля залоговых нецелевых кредитов к 1 апреля 2025 года составляла 11%. В то время как к 1 июля прошлого года этот показатель составлял всего лишь 4%.