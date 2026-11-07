Руководители команд о будущем Эстебана Окона

Все три руководителя команд, участвовавшие во вчерашней пресс-конференции FIA в Сан-Паулу, в разные периоды работали с Эстебаном Оконом. Сейчас карьера французского гонщика, по всей видимости, близка к завершению. Во всяком случае, его сотрудничество с Haas завершилось досрочно и при обстоятельствах, которые, очевидно, оказались неприятными для обеих сторон.

Алана Пермейна, Фредерика Вассёра и Тото Вольффа попросили оценить произошедшее. Все трое отметили, что Окон является хорошим профессионалом.

Алан Пермейн, руководитель Racing Bulls: «Понимаете, Эстебан – отличный парень. Я был на Хунгароринге, когда он выиграл тот Гран При Венгрии (в 2021 году), и это была абсолютно заслуженная победа, которую он одержал при поддержке Фернандо Алонсо, на заключительных стадиях гонки сдерживавшего Льюиса Хэмилтона.

По-моему, Окон – очень быстрый гонщик, и жаль, что всё для него закончилось вот таким образом. Если бы он смог довести этот сезон до конца, для него это было бы намного лучше, но мы не знаем, что происходит в Haas, и, конечно, я не собираюсь на эту тему спекулировать.

Думаю, его карьера была очень неплохой, и не говорю, что она завершилась. Желаю ему всего наилучшего в будущем».

Фредерик Вассёр, руководитель команды Ferrari: «Я работал с Эстебаном в таких сериях, как GP3 и DTM. Не помню, было это десять или пятнадцать лет назад, и тогда его карьерой также занимался Тото Вольфф. И Окон действительно выступал очень успешно. По-моему, у него были очень неплохие результаты и в молодёжных сериях, и в DTM, и в Ф1.

Мне сложно комментировать то, что произошло в другой команде, мне хватает забот со своими парнями, и я не знаю, что там было между Айо Комацу, командой Haas и её гонщиком. Не хочется давать какие-либо комментарии.

Безусловно, я сочувствую Эстебану, поскольку считаю, что он настоящий боец, и то, что он сделал в течение сезона, заслуживает уважения».

Тото Вольфф, руководитель команды Mercedes: «Мы в Mercedes действительно занимались карьерой Эстебана – на самом деле это произошло благодаря Гвену Лагрю (бывшему руководителю молодёжной программы Mercedes).

Мы согласились поработать с Фредериком в серии GP3, и поскольку вакансий в Формуле 1 не было, то когда открылась дверь в DTM, мы объединили наши усилия. Не думаю, что всем известно то, что произошло потом. Неожиданно появилось место в команде Manor, вакансия открывалась начиная с этапа в Спа, но для этого требовалось два миллиона долларов. Мы сказали, что можем выделить один миллион, но ещё одного не хватало.

Тогда Фред вложил свои деньги, чтобы дать Эстебану шанс. Думаю, в течение всех этих лет мы все оказывали ему очень хорошую поддержку, стараясь обеспечить ему наилучшие возможности. Разумеется, он несколько раз переходил из одной команды в другую, и, по-моему, в итоге всё дошло до того, что Айо пришлось защищать свою команду от определённых словесных нападок.

С другой стороны, Эстебан не считает, что говорил какие-то неправильные вещи. Но в конце концов решения принимает команда. Её руководителю виднее, и он вправе решить, что с него достаточно. Именно это и сделал Комацу».