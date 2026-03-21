Рованперя вынужден пропустить этапы Super Formula

Финский автогонщик Калле Рованперя, двукратный чемпион мира по ралли, поразил автоспортивное сообщество своим решением сменить дисциплину и перейти в кольцевые гонки в прошлом году. Этот шаг вызвал значительный интерес среди поклонников и специалистов отрасли.

Однако путь Калле к новым вершинам оказался непростым. Уже в ходе подготовки к дебюту в японской серии Super Formula, который был намечен на 2026 год, у 25-летнего спортсмена возникли серьёзные проблемы со здоровьем. В результате этих обстоятельств Рованперя был вынужден сделать паузу в тестовых заездах.

Сегодня утром Рованперя официально объявил о пересмотре своих планов. Соответствующее заявление появилось в его социальных сетях:

«Должен поделиться неприятной новостью. Я отказываюсь от выступления в предстоящих гонках и участия в сезоне Super Formula в 2026 году. На протяжении уже долгого времени я занимался проблемами со здоровьем, которые в этом году усугубились.

Здоровье не позволяет мне безопасно продолжать участвовать в гонках, и сейчас мой приоритет в том, чтобы с этим разобраться. Но глава карьеры, посвящённая кольцевым гонкам, не завершена: в этом году определённый прогресс уже достигнут – значит, у этого проекта есть потенциал.

Приношу искренние извинения всем, кто надеялся увидеть меня на трассе, куда я очень хочу как можно скорее вернуться. Я благодарен Toyota Gazoo Racing и моим партнёрам за заботу и поддержку! Я продолжу работать, чтобы вернуться, став сильнее!..»

Хотя Рованперя решил не раскрывать подробности состояния, известно, что причиной отказа от участия в тестах Super Formula стали проявления доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения (ДППГ). Это заболевание влияет на работу внутреннего уха, что отражается на равновесии и зрении гонщика.

Подобные симптомы могут сохраняться на протяжении нескольких недель — как правило, около десяти — однако период восстановления индивидуален и может затянуться. Аналогичные трудности со здоровьем уже вынудили Калле в январе приостановить выступления в зимней серии Oceania Formula Regional в Новой Зеландии.

Первоначально программа в японской Super Formula рассматривалась как подготовительный этап перед выступлением в Формуле 2 в 2027 году. Теперь, судя по последним событиям, от этих планов также придётся отказаться.