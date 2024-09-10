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Утильсбор в России увеличит стоимость автомобилей "Рост утильсбора спровоцирует новую волну подорожания автомобилей в России"

Пока утильсбор не вырос, российские автосалоны решили закупиться машинами по старым ценам. Как результат - пробки на границе.
А
Антон Звонкий
10.09.2024, 11:51·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Пока утильсбор не вырос, российские автосалоны решили закупиться машинами по старым ценам. Как результат - пробки на границе. Ждать теперь приходится не по 12-24 часов, как раньше, а по 7-10 суток и больше, пишет Autonews со ссылкой на логистические компании.

Что касается нового утильсбора, который очень активно продвигает «АвтоВАЗ» (по понятным причинам), то повышение ставок затронет всех зарубежных автокомпаний без локального производства в РФ. Гарантированных исключений на данный момент только два - Haval со своим тульским заводом и Geely, выпускающий модели под брендом «БелДжи» в Белоруссии.

В теории на льготы может рассчитывать Chery, собирающая машины с шильдиками XCite на бывшем питерском заводе Nissan. В такой же ситуации оказался «Москвич», выпускающий JAC под своим брендом. А ещё Volga с копиями моделей Changan.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин говорит о росте цен в октябре на популярные китайские модели в районе 10-20 процентов. При этом другие автоэксперты соглашаются с минимальным порогом в 10%.

Специалисты считают, что автомобильные ценники стабильно вырастут на 10-15 процентов уже в последнем квартале этого года.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что новый кроссовер Geely для российского рынка назвали Cityray. Это будет городской автомобиль.

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