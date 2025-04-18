Автопарку России грозит значительное сокращение

В 2022 году российскому авторынку пришлось перестраиваться под действием санкций – уход зарубежных автобрендов, разрыв логистических цепочек и прочие последствия. В результате поток новых автомобилей в страну был перекрыт, пока власти не одобрили параллельный импорт.

Ситуация после немного улучшилась, но саму проблему решить не удалось. Координатор движения «Общество синих ведерок» Пётр Шкуматов ждет, что в ближайшие годы российский автопарк сократится в два раза, передает «Ридус».

Эксперт отметил, что в следующие пять лет начнут выбывать из эксплуатации машины, приобретенные в период резкого роста продаж в 2006-2007 годах, накануне кризиса 2008-го. Тогда ежегодные продажи составляли почти 2,5 млн автомобилей. Для сравнения, прогноз по продажам новых машин в этом году куда скромнее - 1,2 миллиона.

Обновлять автопарк необязательно новыми моделями, подойдут и автомобили в возрасте до трех лет, говорит специалист.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что электрический «Ларгус» не вызвал ажиотажа на рынке – всего один проданный автомобиль в первом квартале.