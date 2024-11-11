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Японские автомобили завоевывают российский рынок перед новым скачком налога на автомобили.

Отечественные эксперты утверждают, что рост утилизационного сбора, хотя и значительный уже сейчас, будет продолжаться.
А
Антон Звонкий
11.11.2024, 23:22·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Отечественные эксперты утверждают, что рост утилизационного сбора, хотя и значительный уже сейчас, будет продолжаться. Ожидание новой индексации побуждает россиян не откладывать приобретение автомобилей, а выбирать то, что доступно на рынке в настоящий момент. Специалисты не прогнозируют дефицита азиатских автомобилей на российском рынке до конца текущего года.

На данный момент наибольшим спросом среди россиян пользуются японские модели. В то же время, автомобили под корейским брендом значительно подорожали в последнее время, что привело к спаду интереса к этим иномаркам. В итоге популярность азиатских машин привела к переполнению портов во Владивостоке.

Напомним, с 1 января в России планируется увеличить утилизационный сбор на 10–20%. Этот план предполагается сохранить до 2030 года.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно о завышенном налоге на гибридные автомобили в России. Российские граждане платят в 4 раза больше, чем ожидали.

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