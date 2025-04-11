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Российские продажи новых автомобилей премиум-класса пошли «в минус»

Продажи автомобилей Luxury в России упали на 9% в 1 квартале 2025 года. Rolls-Royce лидирует среди люксовых брендов, а Cullinan стал бестселлером. Bentley и Lamborghini тоже в ТОП-3.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.04.2025, 15:22·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По информации агентства «АВТОСТАТ», за первый квартал 2025 года в России было реализовано 115 новых автомобилей из сегмента Luxury. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты отмечают, что рынок роскошных автомобилей в России впервые в текущем году продемонстрировал негативную динамику. Если в январе продажи выросли на 35%, а в феврале остались на уровне прошлого года, то в марте был зафиксирован спад в 30%. Несмотря на положительную динамику в январе-феврале (+18%), в целом за первый квартал отрасль показала отрицательный тренд.

В период с января по март 2025 года самым востребованным брендом автомобилей люкс-класса в России оказался Rolls-Royce, продажи которого составили 40 единиц. На втором месте расположился Bentley (34 шт.), а на третьем – Lamborghini (28 шт.). Кроме указанных, было продано 12 новых машин Ferrari и одна Maserati.

Среди конкретных моделей, наиболее популярными среди покупателей в России с января по март стали Rolls-Royce Cullinan (28 проданных автомобилей) и Lamborghini Urus (24 продажи). На третьей и четвертой строчках рейтинга оказались Bentley Bentayga и Bentley Continental GT (17 и 15 проданных машин соответственно), а TOP-5 закрыл Rolls-Royce Spectre (7 шт.).

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