Продажи новых грузовиков в России упали в шестой месяц подряд

По информации от агентства "АВТОСТАТ", в сентябре 2024 года в России было продано 10326 новых грузовиков, что на 24,5% меньше, чем год назад. Таким образом, российский рынок грузовых автомобилей продолжает падать уже шестой месяц подряд. Кроме того, объем продаж в сентябре оказался ниже августовского на 6%.

На этот раз лидерство на рынке грузовиков принадлежит отечественному производителю KAMAZ, чьи продажи в начале осени составили 1653 единицы. С небольшим отрывом на втором месте оказался китайский бренд SITRAK, реализовавший 1645 автомобилей. Также в пятерку самых популярных марок вошли еще три китайских производителя – Shacman (1475 единиц), Dongfeng (1285 единиц) и FAW (860 единиц).

Самой популярной моделью остался грузовик SITRAK C7H (1644 единицы), который занимает 16% рынка в сентябре. В топ-5 также вошли три китайских модели и российский GAZ Gazon NEXT: Dongfeng 4180 (1102 единицы), Shacman SX3318 (450 единиц), Shacman SX3258 (438 единиц) и GAZ Gazon NEXT (418 единиц).

По итогам первых девяти месяцев 2024 года было продано 93153 новых грузовика в России, что на 11,9% меньше, чем за тот же период годом ранее.