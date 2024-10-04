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Продажи новых грузовиков в России упали в шестой месяц подряд

По информации от агентства "АВТОСТАТ", в сентябре 2024 года в России было продано 10326 новых грузовиков, что на 24,5% меньше, чем год назад. Таким образом, российский рынок грузовых автомобилей продолжает падать уже шестой месяц подряд.
РедакцияР
Редакция
04.10.2024, 16:22·2 мин
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Фото: Autostat.ru

По информации от агентства "АВТОСТАТ", в сентябре 2024 года в России было продано 10326 новых грузовиков, что на 24,5% меньше, чем год назад. Таким образом, российский рынок грузовых автомобилей продолжает падать уже шестой месяц подряд. Кроме того, объем продаж в сентябре оказался ниже августовского на 6%.

На этот раз лидерство на рынке грузовиков принадлежит отечественному производителю KAMAZ, чьи продажи в начале осени составили 1653 единицы. С небольшим отрывом на втором месте оказался китайский бренд SITRAK, реализовавший 1645 автомобилей. Также в пятерку самых популярных марок вошли еще три китайских производителя – Shacman (1475 единиц), Dongfeng (1285 единиц) и FAW (860 единиц).

Самой популярной моделью остался грузовик SITRAK C7H (1644 единицы), который занимает 16% рынка в сентябре. В топ-5 также вошли три китайских модели и российский GAZ Gazon NEXT: Dongfeng 4180 (1102 единицы), Shacman SX3318 (450 единиц), Shacman SX3258 (438 единиц) и GAZ Gazon NEXT (418 единиц).

По итогам первых девяти месяцев 2024 года было продано 93153 новых грузовика в России, что на 11,9% меньше, чем за тот же период годом ранее.

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Авторынок россии (104)Продажи (251)Грузовые автомобили (29)Модели-лидеры (46)Марки-лидеры (52)Камаз (10)Dongfeng (26)FAW (23)Sitrak (4)Gaz (13)Shacman (1)

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