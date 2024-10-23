Продажи б/у электромобилей в России не увеличиваются уже пять месяцев подряд

По информации агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2024 года количество приобретенных россиянами подержанных электромобилей составило 1088 штук - это на 6% меньше, чем год назад. С начала текущего года рынок электрокаров продолжает демонстрировать положительную динамику, однако последние пять месяцев аналитики зафиксировали его стабилизацию.

За первые 9 месяцев 2024 года было продано 8359 подержанных электромобилей, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает агентство. Доля трех лидирующих марок - Nissan (454 единицы), Tesla (173 единицы) и Zeekr (150 единиц) - превысила 70% от общего объема вторичного рынка автомобилей на электричестве.

Наиболее востребованными моделями оказались Nissan Leaf, разошедшийся в количестве 447 экземпляров, а также Zeekr 001 (109 штук). В ТОП-3 самых популярных электрокаров также вошел Tesla Model 3, проданный в количестве 83 автомобиля.