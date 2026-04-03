В марте в России значительно увеличился объём автокредитования

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России» сообщили о заметном увеличении числа автокредитов на новые автомобили в марте по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Исполнительный директор агентства Сергей Удалов прокомментировал динамику, напомнив, что старт прошлого года для рынка автомобилей был непростым, а темпы кредитования тогда росли очень медленно. Тем не менее, дальнейшие месяцы 2025 года ознаменовались уверенным и заметным ростом выдачи кредитов, особенно начиная с середины лета и вплоть до октября.

«В текущем году снижение количества выданных автокредитов отмечалось лишь в январе, после чего начался устойчивый рост. Количество кредитов, выданных на покупку новых автомобилей, увеличилось на 38%. В денежном выражении прирост еще более впечатляющий — 80%, если сравнивать март с мартом», — сообщил Удалов.

По мнению эксперта, одной из причин такой динамики стало небольшое снижение процентных ставок на рынке, что привело к росту активности покупателей. Кроме того, доля кредитных сделок на рынке продолжает увеличиваться, что положительно отражается на общем состоянии авторынка. Удалов напомнил, что в течение прошлого года Центробанк ввел ряд ограничительных мер, связанных с максимальной долговой нагрузкой заемщиков и ужесточением требований к оформлению кредитов.

Что касается кредитования подержанных автомобилей, ситуация здесь складывалась по-другому. В прошлом году в этом сегменте произошло значительное падение объемов — почти вдвое, поскольку государственная поддержка распространялась только на новые автомобили. Однако с понижением ключевой ставки в этом году рынок автокредитования для автомобилей с пробегом также оживился: количество выданных кредитов в марте выросло на 28%, а в денежном выражении прирост составил 56% по сравнению с мартом 2025 года. Эти показатели свидетельствуют о расширении кредитования и в сегменте подержанных авто.

Вопросы кредитования и использования других финансовых инструментов на авторынке станут темой обсуждения на форуме автобизнеса «ФинАвто – 2026», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 22 апреля в Москве.

