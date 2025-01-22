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Российский авторынок в 2024 году занял четвертое место в Европе.

Российский авторынок укрепил позиции в Европе, обгоняя Италию и Испанию. На форуме "ForAuto – 2025" обсудят результаты и перспективы.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.01.2025, 10:11·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Автомобильный рынок в России, вернувшийся в 2023 году в пятерку лидеров Европы, закрепил свои позиции в 2024 году, заняв четвертое место в рейтинге Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). Эти данные были представлены экспертами агентства «АВТОСТАТ».

По итогам 2024 года Германия осталась лидером европейского авторынка, где было продано 2 817 331 автомобиль (-1% по сравнению с 2023 годом). Второе место заняла Великобритания с результатом в 1 952 778 машин (+2,6%). Третье место у Франции – 1 718 412 проданных авто (-3,2%).

Россия поднялась на четвертое место, если учитывать автомобильный рынок Европы. В 2024 году в России было продано 1 571 272 новых легковых автомобиля, что на 48,4% больше, чем годом ранее, согласно данным агентства «АВТОСТАТ».

Отметим, что российский авторынок показал лучшую динамику в Европе, увеличившись почти в 1,5 раза, что позволило опередить итальянский рынок, оказавшийся на пятом месте. В Италии за год было продано 1 559 229 машин (-0,5% по сравнению с 2023 годом). В Испании же автомобильный рынок увеличился на 7,1% до 1 016 885 единиц.

Ни одна из других европейских стран не достигла миллионного уровня продаж по итогам 2024 года.

Подробности об итогах и перспективах российского авторынка будут обсуждаться на форуме автобизнеса «ForAuto – 2025», который пройдет 13 февраля в Москве при участии агентства «АВТОСТАТ».

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