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Рекордные продажи на российском авторынке достигнуты

Эксперты аналитического агентства «Автостат» поделились статистикой продаж новых автомобилей в России за август 2024 года. Общий объем продаж составил 148,3 тыс. машин, что является наилучшим результатом за последние 40 месяцев.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.09.2024, 07:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Эксперты аналитического агентства «Автостат» поделились статистикой продаж новых автомобилей в России за август 2024 года. Общий объем продаж составил 148,3 тыс. машин, что является наилучшим результатом за последние 40 месяцев. Возможно, рост спроса связан с быстрым увеличением утильсбора, что может привести к значительному росту цен на автомобили.

По сравнению с данными года назад, продажи в августе 2024 года увеличились на 35%. А по сравнению с июлем текущего года спрос возрос на 9%. Самыми популярными автомобилями остаются LADA, которые разошлись тиражом в 38,6 тыс. штук в течение месяца. На втором месте находится Haval с результатом в 18,6 тыс. новых автомобилей.

Тройку лидеров замыкает Chery, у которой продано 16,5 тыс. машин. На четвертой строчке расположилась Geely, спрос на автомобили которой составил 14,5 тыс. штук. В пятерку лидеров также попал китайский бренд Changan – его модели выбрали 11,4 тыс. жителей России. С начала года было продано более 1 миллиона новых автомобилей, что на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось, что легендарный автомобиль "Буханка" стал лидером продаж среди моделей УАЗ.

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