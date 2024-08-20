Почему закрывать номера на платных трассах бессмысленно: мнение эксперта

В последнее время в России водители, пользующиеся платными трассами, начали закрывать номера своих автомобилей полностью, а не только частично, как это делали раньше. Причины такого поведения и бессмысленность этого действия разъяснили в компании «Телематика», сообщает редакция Quto.ru.

Многие платные дороги в России, включая трассу М-12 «Восток», оснащены системой free-flow, которая позволяет автомобилям проезжать без остановки под специальными рамками без шлагбаума. Оплатить проезд можно с помощью транспондера или на сайте «Автодора». При этом на таких участках дороги нет сторожев и шлагбаумов, что делает возможным проезд с закрытыми номерами для избежания оплаты. Это и приводит к тому, что некоторые автовладельцы начали скрывать номера своих машин полностью. Ведь даже если закрыть только один или два символа, система все равно сможет распознать автомобиль.

По данным наблюдений, чаще всего номера на платных дорогах закрывают владельцы старых автомобилей премиум-класса, а также владельцы новых и дорогих машин.

Тем не менее, эксперты из компании «Телематика» утверждают, что заклеивать номера на платных трассах бессмысленно, поскольку система, использующая искусственный интеллект, способна распознавать любые номера. Представители компании не стали углубляться в детали работы системы, заявив, что слишком подробные объяснения могут дать злоумышленникам понимание о том, как обойти систему чтобы не платить за проезд. Тем не менее, предполагается, что система способна дополнить отсутствующую часть номера и сопоставить нечеткие номера с базами данных зарегистрированных транспортных средств.

Представители компании подчеркнули, что система «Свободный поток» может распознавать номера в различных формах и размерах шрифта, даже если они скрыты или искажены. Поэтому нет необходимости предпринимать ухищрения и пытаться скрыть номер автомобиля — система все равно сможет его распознать. Возможно, именно поэтой причине оптимизировать расходы на проезд по платным дорогам водители стали заклеивать номера машин полностью.

Ранее эксперты делились с водителями советами по выбору оптимальной скорости во время дальних поездок. Вопрос о том, стоит ли превышать среднюю скорость, чтобы быстрее добраться до места назначения, разбирали «Автоновости дня».