Банкротство грозит российским автодилерам?

В этом году ключевая ставка выросла до 21% с 16%, и Центробанк не исключает возможности ее дальнейшего повышения. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали о влиянии данного изменения на деятельность дилерских центров.

Исполнительный директор РОАД Игорь Чикин отмечает, что увеличение ключевой ставки сказалось на стоимости кредитов как для клиентов, так и для бизнеса. Высокая ключевая ставка приводит к уменьшению прибыли, сокращению штата сотрудников и провалу фирм.

«Высокая ключевая ставка негативно сказывается на доходности дилеров, снижая ее до минимальных значений. Рентабельность при продаже автомобилей из Китая без высокой ставки остается низкой. В случае ее сохранения в ближайшие месяцы мы можем столкнуться с банкротствами дилеров с высоким уровнем задолженности. Единственным фактором, способным удержать бизнес на плаву, станет объем выручки, который прямо зависит от количества проданных машин. Этот показатель сейчас под угрозой», – комментирует Андрей Игнатенко, директор департамента страхования и финансовых услуг АГ «Авилон».

Генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий считает, что с учетом общей высокой задолженности дилерских сетей, необходимости в затратах на персонал и маркетинг в рамках дилерских процессов, доходы автодилеров в ближайшие 4–6 месяцев будут на исторических минимумах. Это создаст неблагоприятные условия для финансирования автодилеров в следующем году, и, возможно, летом 2025 года мы столкнемся с волной банкротств.

Подробнее о влиянии роста ключевой ставки в этом году на кредитные продажи автомобилей у дилеров вы можете узнать в нашей рубрике «Вопрос эксперту».