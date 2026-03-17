В России планируют ввести штрафы за новый вид нарушения для водителей

В России с 2026 года планируется штрафовать водителей шумных автомобилей на основе данных сертифицированных шумомеров, сообщает транспортный департамент Москвы.
Виктор Кузнецов
17.03.2026, 13:16·2 мин
Фото: Автоновости Дня

В России в 2026–2027 годах планируют ввести новый штраф для водителей автомобилей, уровень шума которых превышает установленные нормы. Специальное устройство для фиксации нарушителей уже разработано и прошло необходимую сертификацию Ростеста. Об этом сообщил Максим Ликсутов — заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, его слова приводит агентство «Интерфакс».

По словам Максима Ликсутова, работа над прибором велась с нуля. Его основная задача — автоматически выявлять транспортные средства, создающие избыточный шум. Устройство уже прошло официальную сертификацию Ростеста, однако до внедрения в массовую эксплуатацию требуется внесение соответствующих изменений в кодекс об административных правонарушениях.

Заммэра отметил, что департамент транспорта Москвы обратился в Мосгордуму с просьбой вынести на рассмотрение Госдумы вопрос о внесении поправок в КоАП РФ. Ожидается, что необходимые решения могут быть приняты до конца текущего или следующего года.

Ликсутов выразил надежду, что в 2027 году новое оборудование начнет использоваться по закону. Он подчеркнул, что определять места установки приборов будут исходя из обращений жителей столицы, там, где чрезмерный шум автомобилей действительно мешает горожанам и создает некомфортные условия для проживания.

Чиновник напомнил, что идея контроля уровня шума автомобилей возникла после многочисленных жалоб москвичей. Почти два года назад департамент транспорта приступил к разработке шумомеров. В 2021 году столичный Центр организации дорожного движения начал тестировать комплекс «Эфир», который фиксирует уровень звука на дорогах и определяет его точный источник.

В январе прошлого года прибор прошёл окончательную сертификацию и был одобрен Росстандартом. По замыслу разработчиков, в постановлениях о новом штрафе владельцы автомобилей получат панорамные снимки, а также информацию о зафиксированном уровне шума на различных участках дороги.

Отдельно следует отметить, что, по итогам первых двух месяцев 2026 года, продажи новых легковых автомобилей в Москве увеличились на 6,5%. Для сравнения, в целом по России авторынок сократился на 3,9%, об этом сообщили эксперты, включая Сергея Целикова.

Материал подготовил Иван Бахарев.

