Российские дилеры выступают за отсрочку повышения налога на транспортные средства.

Представители ассоциации "Российские автомобильные дилеры" обратились к Михаилу Мишустину с просьбой об отмене планируемого повышения утилизационного сбора на 5 лет. По мнению РОАД, в случае реализации планов по увеличению утильсбора доходы от продаж новых автомобилей могут снизиться до 50 тысяч единиц в месяц, что в свою очередь может привести к массовым увольнениям в автомобильной индустрии России.

Специалисты ассоциации полагают, что аномальное для рынка резкое повышение утилизационного сбора не соответствует исходной цели этого сбора. Однако представители дилеров автомобилей марки LADA выступают за увеличение данного сбора.

Фото: Carsweek.ru

Ранее глава ассоциации "РОАД" выдвинул предложение о снижении утилизационного сбора, считая, что это способствовало бы увеличению конкуренции на автомобильном рынке и стимулировало бы спрос на новые автомобили.