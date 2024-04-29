Цены на Skoda Octavia Pro с отличным оснащением названы российскими дилерами

На автомобильном рынке России появились новые лифтбеки Skoda Octavia Pro. Дилеры предлагают своим клиентам стартовую цену в 2,9 миллионов рублей за автомобиль. Первая партия автомобилей была доставлена в Набережные Челны.

Покупателям доступно два варианта оснащения - Pro Luxury и Pro Honour. Обе комплектации имеют богатый набор опций, включая 18-дюймовые колесные диски и целых 6 подушек безопасности.

Инженеры уделили серьезное внимание системам безопасности, в результате у машины появились камеры с обзором 360 градусов, передние и задние датчики парковки, а также интеллектуальная система круиз-контроля. Среди опций комфорта особо стоит отметить электрический привод багажника, электронную панель приборов и современное головное устройство с сенсорным экраном. Стоит отметить, что в некоторых регионах России цена на автомобиль будет выше.

Например, в Санкт-Петербурге стоимость Skoda Octavia Pro начинается от 3,13 миллионов рублей. В то же время, в Москве приобрести автомобиль дешевле, чем за 3,3 миллиона рублей, не удастся. Под капотом автомобиля установлен 1,4-литровый турбированный двигатель, который развивает 150 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

На российском рынке также начали появляться новые кроссоверы Skoda Karoq. Цены на эту модель уже известны, а покупатели могут ознакомиться с ними у местных дилеров.