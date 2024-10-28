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Цены на новые BMW X3, Mercedes GLE и Audi Q3 были названы российскими дилерами.

Только что в Москве появился в продаже кроссовер нового поколения BMW X3 2024 года с 184-сильным двигателем объемом два литра и автоматической коробкой передач. Эту модель xDrive25I можно приобрести за 8-8,35 миллиона рублей.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.10.2024, 15:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Только что в Москве появился в продаже кроссовер нового поколения BMW X3 2024 года с 184-сильным двигателем объемом два литра и автоматической коробкой передач. Эту модель xDrive25I можно приобрести за 8-8,35 миллиона рублей. Однако вариант с более мощным двигателем, 245 лошадиных сил и расширенным списком оснащения обойдется в 10,3 миллиона рублей.

Не уступает конкуренции и кроссовер Audi Q3 2024 года. Самая доступная версия 45 TFSI стоит 6 900 000 рублей. У этой модели 220-сильный двигатель, двухлитровый объем, роботизированная коробка передач и полный привод. Также на подходе кроссовер Sport 40 TFSI quattro S tronic 2024 года, цена которого составит около 7,3 миллиона рублей.

Желающие приобрести роскошный кроссовер Mercedes-Benz GLE смогут приобрести модель с 269-сильным дизельным двигателем за 17,45 миллиона рублей. Вариант с 3-литровым бензиновым мотором, развивающим 381 лошадиную силу, доступен по цене 19 750 000 рублей.

Интересно, что на днях было объявлено о поступлении в китайские автосалоны нового седана Mazda EZ-6, который, несомненно, привлечет внимание поклонников бренда.

Фото: Carsweek.ru

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