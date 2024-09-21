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Проблема, с которой столкнулись российские автосервисы, оказалась довольно серьезной

Российские автосервисы столкнулись с нехваткой запчастей из-за роста продаж подержанных автомобилей. Сложная ситуация с деталями для двигателей, трансмиссий и электроники, особенно заметна владельцам европейских машин.
РедакцияР
Редакция
21.09.2024, 17:33·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Российские автосервисы столкнулись с нехваткой запчастей из-за роста продаж подержанных автомобилей. Сложная ситуация с деталями для двигателей, трансмиссий и электроники, особенно заметна владельцам европейских машин. Официальные лица подчеркивают, что причина этой проблемы кроется в санкциях, которые ограничили поставки запчастей из Европы и США, а также в логистических сложностях, мешающих импорту комплектующих.

Специалисты утверждают, что дефицит запчастей ощущается не только для машин европейских брендов, но и для японских и корейских автомобилей. В результате уменьшился ассортимент деталей в наличии, и доставка некоторых позиций может занять до полугода.

Потребителей призывают быть осторожными с неоригинальными запчастями, так как их использование может привести к серьезным неисправностям и ненадежной работе машины. Эксперты не рекомендуют рисковать сомнительными вариантами, поскольку в настоящее время почти любую деталь можно найти и заказать. Это лишь вопрос времени и денег.

В сети автосервисов Fit Service отмечают, что ситуация выглядит более оптимистично, и дефицит деталей наблюдается лишь для редких марок и моделей автомобилей, включая китайские. Чаще всего это те машины, которые были доставлены в Россию параллельно и не пользуются такой популярностью.

Недавно стало известно, что дилеры могут отказать в гарантийном ремонте автомобиля, если будут обнаружены неоригинальные запчасти или материалы, использованные в процессе обслуживания или ремонта машины. Запрос на эту тему был направлен первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову от представителя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

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