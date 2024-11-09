Уровень продаж гибридных автомобилей в России значительно вырос в 2024 году

По данным отечественных экспертов, в следующем, 2024 году, спрос на гибридные автомобили, оснащенные как внутренним сгоранием, так и электродвигателем, вырастет на 38%. Эта тенденция показывает значительный рост интереса к экологичным автомобилям.

На сегодняшний день, абсолютным лидером в сфере гибридных автомобилей является китайский автопром, который контролирует 93% этого рынка. Российские покупатели, в свою очередь, отдают предпочтение гибридным внедорожникам - на них приходится 84% всех продаж в этом сегменте. Минивэны занимают второе место, однако их доля падает на 7% в год.

Среди самых востребованных гибридов в России можно выделить модели Lixiang L6, Lixiang L7 и Lixiang L9. Замыкает топ-5 популярных автомобилей рамный внедорожник Tank 500, а также Voyah Free и Voyah Dream.

Фото: Carsweek.ru

Эксперты подчеркивают стремительный рост интереса россиян к гибридным моделям от китайских производителей. Эта тенденция только начинает укрепляться, а бестселлерами здесь являются автомобили под брендом Lixiang.

Особое внимание привлек 449-сильный флагманский Lixiang Li L9, несмотря на высокую цену, вызвав настоящий ажиотаж среди покупателей на рынке.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал информировал о возможных проблемах, с которыми могут столкнуться владельцы гибридных автомобилей в России в зимний период сезона 2024-2025 годов.