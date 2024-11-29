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Россияне скупили практически все доступные Lada Vesta по цене 1,24 млн рублей

В последнее время в России стало заметно дефицитом новых Lada Vesta с 90-сильным двигателем, сообщает информационный портал Wroom. Несколько автомобилей данной модели все еще можно найти в дилерских центрах Екатеринбурга и Подмосковья.
РедакцияР
Редакция
29.11.2024, 11:32·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В последнее время в России стало заметно дефицитом новых Lada Vesta с 90-сильным двигателем, сообщает информационный портал Wroom.

Несколько автомобилей данной модели все еще можно найти в дилерских центрах Екатеринбурга и Подмосковья. Оставшиеся "дешевые" Весты дилеры оценили выше, однако точной суммы журналисты не уточнили.

По рекомендации "АвтоВАЗа", Lada Vesta с 90-сильным двигателем в комплектации Comfort должны были продаваться по цене 1,24 млн рублей. Тем не менее, в последнем прайс-листе этот вариант уже не представлен.

На текущий момент самым доступным вариантом является Lada Vesta в кузове седан с 1,6-литровым 106-сильным мотором. Цена такого автомобиля для покупателей составляет 1,46 млн рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее известный автоэксперт Максим Кадаков высказал свое мнение о новом бизнес-седане Lada Aura, отметив его плюсы и минусы.

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