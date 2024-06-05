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Почему россияне предпочитают привычные иномарки «китайцам» и как изменить ситуацию.

По последним данным, за первые пять месяцев текущего 2024 года через Владивостокскую таможню прошло более 92 тысяч автомобилей, поступивших из Японии.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.06.2024, 09:21·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

По последним данным, за первые пять месяцев текущего 2024 года через Владивостокскую таможню прошло более 92 тысяч автомобилей, поступивших из Японии. Объем поставок в Россию вновь стабилизировался на уровне более 20 тысяч машин в месяц с марта, как сообщается из официальных отчетов таможенных ведомств.

На сегодняшний день основная часть автомобильного импорта в Российскую Федерацию приходится на Японию и Южную Корею. В то время как поставки из Китая остаются на минимальном уровне. В основном российские потребители предпочитают экономичные модели с объемом двигателя до 2,0 литра.

Кроме того, после введения санкций наблюдается увеличение числа автомобилей с правым рулевым управлением и двигателями от 1,2 до 1,6 литра. Среди таких автомобилей встречаются модели таких известных брендов, как BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen и Audi.

Напомним, что с начала действия с 9 августа 2023 года новых ограничений на экспорт автомобилей в Россию, порядка 750 наименований столкнулись с ограничениями. Среди затронутых товарных категорий оказались электромобили, гибриды, автомобили с двигателями объемом более 1,9 литра, а также шины для тяжелой техники, локомотивы и другие товары.

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