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Что не нравится россиянам в китайских автомобилях: основные претензии водителей

Отзывы россиян о китайских автомобилях. Что говорят владельцы об Geely, Haval, Chery, Omoda и Changan?
РедакцияР
Редакция
09.05.2025, 19:02·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

Подробное изучение отзывов о пяти популярных китайских автомобильных брендах позволило аналитикам Digital-агентства Fistashki составить общее представление о том, какие впечатления складываются у российских автолюбителей. Специалисты портала Quto рассмотрели марки Geely, Haval, Chery, Omoda и Changan, а также активность этих производителей в социальных сетях.

Согласно результатам исследования, Geely считается лучшим из китайских брендов среди россиян, однако имеет критику за программное обеспечение и эргономику. Владельцы Changan жалуются на баги, отсутствие русификации и некорректную работу функций. В отзывах о Chery упоминаются проблемы с дилерами, сложности с ремонтом и сомнения в качестве.

Согласно статистике продаж, Chery заняла третье место на российском рынке после LADA и Haval. В прошлую зиму владельцы китайских автомобилей реже обращались в сервисы по сравнению с предыдущим годом, более половины из них не столкнулись с какими-либо проблемами. Это следует из исследования эксплуатации китайских машин в холодное время года, проведенного экспертами портала "Авто.ру".

Автор: Иван Бахарев

Источник

Haval (160)Changan (122)Chery (173)Geely (178)Omoda (67)

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