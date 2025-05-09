Что не нравится россиянам в китайских автомобилях: основные претензии водителей

Подробное изучение отзывов о пяти популярных китайских автомобильных брендах позволило аналитикам Digital-агентства Fistashki составить общее представление о том, какие впечатления складываются у российских автолюбителей. Специалисты портала Quto рассмотрели марки Geely, Haval, Chery, Omoda и Changan, а также активность этих производителей в социальных сетях.

Согласно результатам исследования, Geely считается лучшим из китайских брендов среди россиян, однако имеет критику за программное обеспечение и эргономику. Владельцы Changan жалуются на баги, отсутствие русификации и некорректную работу функций. В отзывах о Chery упоминаются проблемы с дилерами, сложности с ремонтом и сомнения в качестве.

Согласно статистике продаж, Chery заняла третье место на российском рынке после LADA и Haval. В прошлую зиму владельцы китайских автомобилей реже обращались в сервисы по сравнению с предыдущим годом, более половины из них не столкнулись с какими-либо проблемами. Это следует из исследования эксплуатации китайских машин в холодное время года, проведенного экспертами портала "Авто.ру".

Автор: Иван Бахарев