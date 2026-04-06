Оптимальный пробег для продажи подержанного автомобиля, по мнению россиян

Большинство российских автомобилистов называют оптимальным пробегом для продажи подержанного автомобиля диапазон от 100 до 150 тысяч километров. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат» по итогам недавнего исследования с участием автолюбителей по всей стране.

Согласно данным опроса, 33% респондентов полагают, что продавать автомобиль стоит именно при пробеге от 100 до 150 тысяч километров. Еще 21% участников считают разумным задуматься о продаже еще раньше – до того, как автомобиль пройдет 100 тысяч километров.

Меньшая часть опрошенных, а именно 17%, высказались за более длительную эксплуатацию машин – до достижения 200 тысяч километров. Эксперты отмечают, что такой вариант подходит тем, кто предпочитает ездить на одном автомобиле дольше установленного стандартами времени.

Наиболее «быстрые» автомобилисты — лишь 4% — предпочитают менять машину уже при пробеге всего 50 тысяч километров. Как отмечают аналитики, раньше приверженцев такой стратегии было значительно больше: все больше россиян выбирают более длительную эксплуатацию транспортных средств.

Интересно, что еще 12% россиян придерживаются максимально консервативного подхода, эксплуатируя свой автомобиль практически до полного износа, пока транспортное средство продолжает работать.

Ситуацию прокомментировал автоэксперт Сергей Целиков. Он поддерживает точку зрения большинства, что именно на пробеге в 100–150 тысяч километров возрастает вероятность существенных технических неисправностей, требующих дорогостоящего ремонта.

«В то же время все автомобили разные и статистика поломок у них тоже разная. Кому как повезет…», — поделился своим мнением Сергей Целиков.

Материал подготовил Дмитрий Брусочкин.