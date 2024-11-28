УАЗ «Патриот»: каким он станет после рестайлинга, — рассказали россиянам

Портал Quto получил информацию о предстоящем обновлении для УАЗ "Патриот" после интервью с генеральным директором компании Алексеем Спириным.

Согласно полученной информации, обновленный "Патриот" будет оснащен 2,0-литровым дизельным двигателем, который в настоящее время устанавливается на коммерческую технику от Sollers. Производством силовой установки занимается бывший моторный завод Ford в Елабуге. Данный дизельный двигатель будет работать с 6МКПП, которая также производится на Заволжском моторном заводе. По словам Спирина, эта трансмиссия будет использоваться также в 150-сильном бензиновом двигателе ЗМЗ Про.

Среди нововведений также будет внедрена электронноуправляемая раздаточная коробка. Планируется начать сборку этой коробки на заводских мощностях. В настоящее время внедорожники УАЗ "Патриот" оснащены доработанными раздаточными коробками собственного производства. В будущем "Патриот" получит коробку-автомат, производство которой также будет локализовано на ЗМЗ. Для внедрения новой трансмиссии потребуется изменить панели пола внедорожника, поэтому запуск данной модификации ожидается не раньше 2026 года.

Перед выходом обновленного "Патриота" на рынок, УАЗ планирует выпустить дизельную версию УАЗ "Профи". Первые рестайлинговые внедорожники планируется собрать до конца 2024 года, а начать продажи запланировано на весну 2025 года. Последнее обновление УАЗ "Патриот" состоялось в 2016 году.

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о том, что российский УАЗ не планирует превращать "Буханку" в трактор.